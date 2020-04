VICINANZA FORZATA

ARSIÈ Litiga con il vicino, sequestrato un arsenale pronto all'uso. Nessuno sa come sarebbe potuta andare a finire se non fossero arrivati i carabinieri. Ma certo quelle armi custodite in casa da un 35enne di Arsiè non promettevano nulla di buono. Sequestrate due carabine a aria compressa e una balestra su cui i militari stanno facendo indagini e per l'uomo potrebbero arrivare nuovi guai.

Tutto è successo martedì quando è scattata la richiesta di aiuto al 112. «I carabinieri della stazione di Arsiè - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - sono intervenuti in quel centro per un dissidio tra vicini di casa scoppiata per futili motivi, per vecchie ruggini. Allo scopo di accertare che i due contendenti non avessero armi che potessero essere usate impropriamente in un momento d'ira, i militari effettuavano un sopralluogo dei luoghi rinvenendo a casa di uno dei due, un 35enne del luogo, una carabina ad aria compressa calibro 4.5 marca Weirauch, una carabina aria compressa marca Gamo calibro 4.6, una Balestra compund con 8 dardi». «Le armi, di libera vendita e detenzione- concludono i carabinieri - , sono state sequestrate per accertarne l'effettiva potenza e per accertare se in qualche modo possano essere state usate nel diverbio. La posizione del 35enne sarà poi definita all'esito degli accertamenti».

Non è l'unico episodio che si è verificato in questi giorni per gli effetti della quarantena forza: ai militari è stato inviato anche il video di una fonzasina che con l'altoparlante incita i compaesani a uscire di casa e a violare i divieti. Il sindaco Giorgio Slongo spiega: «Ho avvisato i carabinieri e ho mandato anche il video: quella persona di fatto stava andando ad istigare i miei residenti a uscire di casa e violare le regole».

E i controlli contro i furbetti delle regole anti-contagio, nell'ambito del dispositivo varato dalla Prefettura, procedono serrati: nei primi due giorni della settimana in corso sono state identificate 1.659 persone: le multe scattate sono 67.

© RIPRODUZIONE RISERVATA