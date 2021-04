Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VICENDA SINGOLAREMARTELLAGO Sono rimasti contagiati insieme, ma sua moglie, di 80 anni, che aveva già assunto la prima dose del vaccino, ce l'ha fatta, lui, che di anni ne aveva 84, e che non era ancora stato chiamato per essere vaccinato, no. Oltre al dolore, c'è tanto rammarico per l'ennesima vittima del coronavirus, la trentanovesima, a Martellago, Bruno Libralesso, spirato domenica all'ospedale di Dolo dove era stato ricoverato dal 13...