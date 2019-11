Vice in panchina, il Bayern fa come l'Udinese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Ci ha dato la sua completa disponibilità, noi siamo molto contenti. Gli abbiamo chiesto di aiutarci ancora per un poco, poi vedremo che sviluppi ci saranno. In molti allenatori si sono proposti per venire qui, lusingandoci, il nostro club è ambito da tutti». Così il dt Pierpaolo Marino in casa Udinese.A Monaco ha parlato Karl-Heinz Rummenigge: «Continueremo a lavorare con Hansi Flick fino a nuovo avviso». E il vice di Nico Kovac, esonerato il 3 novembre scorso, dopo lo 2-0 contro l'Olympiakos in Champions League e il 4-0 in Bundesliga...