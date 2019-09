Viale Marconi e Motta, nasce il futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NODIPORDENONE Un'altra immersione. L'estate dei cantieri sta per finire, ma il motto diventato partito, cioè Pordenone cambia, non va in ferie. Anzi, alle porte c'è un autunno di sfide che la città si appresta ad affrontare di petto, con la coscienza di essere di fronte a uno spartiacque: i prossimi mesi, infatti, definiranno la Pordenone del domani, e il giudizio popolare sarà anche quello che peserà di più in vista delle prossime elezioni comunali. Autunno caldo, quindi, tra maxi-cantieri ed emergenze da risolvere. Il tutto prima di...