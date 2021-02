VIAGGIO NELLA PANDEMIA

PORDENONE E UDINE Il 21 febbraio del 2020, in Friuli Venezia Giulia si ballava, si andava allo stadio, si mangiava al ristorante, si faceva tardi. Pochi giorni dopo, il Pordenone Calcio avrebbe affrontato il Chievo Verona alla Dacia Arena di Udine: col pubblico. Il paziente zero di Codogno era qualcosa da leggere sullo schermo dello smartphone, troppo lontano per preoccupare. In quei giorni qualche sindaco posava per una foto con i rappresentanti della comunità cinese del proprio paese: non bisognava discriminare, ma stringere mani e abbracciare. Il virus non doveva fare paura. In realtà, proprio in quelle ore, il microscopico patogeno che avrebbe imprigionato il mondo stava già bussando alle porte del Friuli Venezia Giulia.

I SEGNALI

Il virus, intanto, era arrivato a Vo' Euganeo, provincia di Padova. Il primo decesso italiano, il contagio al confine regionale, ma a quanto pare non ancora preoccupante per la popolazione. C'era però qualcosa, che se notato in anticipo avrebbe dato la sensazione che le cose in realtà stessero cambiando. Gli stessi commercianti cinesi accolti nei vari municipi con tutti gli onori del caso, invece, proprio tra il 20 e il 21 febbraio 2020 avevano abbassato le serrande dei loro negozi. «Chiuso per ferie», si leggeva. Solo dopo avrebbero confessato di aver chiuso per paura del virus.

LA SVOLTA

Il 23 febbraio, una domenica fredda, la normalità del Friuli Venezia Giulia subisce il primo schiaffo in piena fascia. «Tra noi e il Veneto - spiega il presidente Fedriga a una regione ancora ignara - non ci sono confini. E il virus è lì». Poi firma l'ordinanza numero uno di una lunga, lunghissima serie. Le scuole e le università vengono chiuse, scoppia la protesta dei genitori, sembra qualcosa di eccessivo. Anche il governo non la prende bene, arrivano minacce di impugnazione. Non si concretizzeranno mai. La stessa ordinanza decreta la chiusura delle discoteche. Sono quelle invernali, che non riapriranno più. Il 20 febbraio, giorno del paziente zero di Codogno, il Friuli Venezia Giulia non crede che l'onda d'urto possa arrivare. Tre giorni più tardi, come un treno in corsa, la pandemia provoca il primo scossone. Da quel momento al primo caso certificato passano altri sei giorni, vissuti come in una bolla. La regione sembra protetta dal contagio, ma estendendo le ricerche salta fuori. Nulla, anche all'estremo Nordest, sarebbe stato come prima. Nulla è come prima anche oggi.

I NUMERI

Un anno dopo, il virus parla con i numeri. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al Covid-19 complessivamente 73.679: 14.383 a Trieste, 33.215 a Udine, 16.487 a Pordenone, 8.727 a Gorizia e 867 da fuori regione. I decessi complessivamente ammontano a 2.756: 622 a Trieste, 1.371 a Udine, 583 a Pordenone e 180 a Gorizia. Un anno dopo, solo un anno dopo, c'è però un vaccino che in quei giorni non si sognava nemmeno.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA