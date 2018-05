CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIAGGIO IN ISOLAVENEZIA Qui non si sfalcia l'erba. Quando piove il trono di Attila si ritrova in una pozza. Persino internet va a rilento. Per non parlare dei trasporti pubblici di Actv che anche qui, come nelle altre isole della laguna nord, sono al centro delle critiche. Benvenuti a Torcello, l'isola che racconta le origini di Venezia, con il suoi campi e le sue chiese millenarie. Il fascino è innegabile, per carità. Ma l'impressione è quella di un gioiello trascurato, che potrebbe brillare molto di più. «Se penso che in paesi come la...