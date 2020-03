VIAGGIO FUNEBRE

SPINEA Si è concluso a Spinea il triste viaggio di 15 salme, partite dall'ospedale di Bergamo e accompagnate all'impianto crematorio di via Matteotti. Intorno alle 13 di ieri i camion dell'esercito sono stati accolti dal sindaco di Spinea, Martina Vesnaver, insieme ai rappresentanti della polizia dell'Unione e dei carabinieri. Arrivo che si sarebbe voluto tenere sottotraccia ma che non poteva passare inosservato e che subito è stato commentato con commozione da tanti spinetensi nei social. Il personale dei Servizi Cimiteriali del Gruppo Veritas, che gestisce l'impianto, si occuperà ora della cremazione delle 15 salme, le cui ceneri verranno poi consegnate ai familiari. Il sindaco della Città metropolitana, Luigi Brugnaro, ha pubblicato il video. «La disponibilità della Città metropolitana di Venezia è un piccolo gesto di solidarietà in questo grande dramma che stiamo affrontando - commenta Brugnaro -. Assieme al direttore generale di Veritas, Andrea Razzini, siamo riusciti ad accogliere e soddisfare le richieste dei carabinieri di Bergamo che la settimana scorsa ci avevano contattato per eventuali cremazioni nei nostri impianti. In questo difficile momento per il nostro Paese aiutare chi è più in difficoltà è una conseguenza logica».

IMPIANTI SATURI

Questi spostamenti sono stati coordinati per risolvere il grave problema dei tempi di cremazione nei comuni di residenza dei defunti. Purtroppo gli impianti in Lombardia sono saturi e l'attesa è lunghissima. Motivo per cui alcune città metropolitane e altri comuni italiani hanno dato la loro disponibilità. Già nei giorni scorsi al cimitero di Spinea erano giunti altri feretri da Milano e Cremona. E altri, sempre a Spinea, ne arriveranno probabilmente nei prossimi giorni. Le due linee di cremazione di via Matteotti gestite da Veritas in questi giorni stanno lavorando a pieno ritmo proprio per essere di supporto alle città del Nord Italia in difficoltà. «Il sindaco Vesnaver, la polizia dell'Unione e i carabinieri hanno accolto le salme con grande rispetto e discrezione - recita la nota del Comune -. La città di Spinea è partecipe delle necessità e il dolore che sta attraversando il nostro Paese da settimane. I defunti saranno accompagnati dal nostro pensiero, soprattutto chi non ha potuto avere nemmeno un estremo saluto». Sia il sindaco metropolitano che il primo cittadino di Spinea hanno ricordato che oggi, alle 12, le sedi dei Comuni e della Città metropolitana che aderiscono alla proposta dell'Anci saranno listate a lutto. Alle 12 è previsto un minuto di silenzio collettivo e le bandiere a mezz'asta, per ricordare insieme le vittime dell'epidemia e per onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari. Brugnaro presenzierà a Ca' Farsetti e Vesnaver sarà davanti al municipio di Spinea.

Melody Fusaro

