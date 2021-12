LA PARTENZA

CORTINA «Salire sulla nuova cabinovia Cortina Skyline non è solamente l'utilizzo di un impianto a fune di trasferimento, ma è un vero e proprio viaggio emozionale nella natura, fra le montagne più belle del mondo, fra l'imponente Tofana di Rozes e le iconiche Cinque Torri». Il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina ha riassunto con grande efficacia l'emozione che si prova a percorrere i quattro chilometri e mezzo da Son dei Prade a Bain de Dones, guardando dalle vetrate delle cabine da dieci posti, per un quarto d'ora. E' un'emozione che ieri hanno provato i primi passeggeri del nuovo impianto, autorizzato dall'ufficio Ustif del ministero dei Trasporti soltanto la sera precedente.

REGALO DI NATALE

L'apertura al pubblico di sciatori è prevista fra una settimana, il 24 o il 25 dicembre, conclusi gli ultimi adempimenti. Ieri c'è stata la presentazione, con l'intervento di numerosi politici, amministratori, responsabili di associazioni di categoria. «Questa presentazione è un momento storico per la nostra tradizione sportiva e turistica ha aggiunto il sindaco, nel suo collegamento a distanza, perché impossibilitato a intervenire di persona ed è un orgoglio della nostra comunità. Dimostra che le cose si costruiscono, quando si fa sistema, così da portare a termine un progetto che era fermo da dieci anni. Ora abbiamo un impianto strategico, che mette in contatto il comprensorio sciistico di Socrepes, Pocol e Tofana con il passo Falzarego, verso il Giro del Sella. Avremo benefici anche nei prossimi anni. Questa è un'opera pubblica che garantirà risorse importanti, utili per la nostra comunità».

IL NOME

Il sindaco Ghedina ha quindi spiegato la genesi del nome: «Cortina Skyline è stato analizzato, studiato assieme. E' la linea del cielo, sottolinea la bellezza dei luoghi attraversati, è un viaggio emozionale. Inoltre è un termine internazionale, come la clientela che trasporterà. Il logo è un profilo disegnato nel cielo, fra le nostre montagne». L'impianto è lungo 4.600 metri, mette in linea una cinquantina di cabine, da dieci posti ciascuna, per una portata oraria attuale di 1.100 persone, che può aumentare sino a 1.800, inserendo settanta cabine e modificando la velocità. Ha una stazione intermedia a Cianzopé, che per il momento non viene abilitata, i passeggeri non vi possono accedere; si valuterà in seguito come impiegarla.

UNDICI MESI

La gestione è ora affidata alla società controllata comunale Servizi Ampezzo; il presidente Sandro D'Agostini è particolarmente soddisfatto dell'avvio dell'impianto: «E' stato un esercizio di orientamento al risultato, nel pensare che l'avvio dei lavori è datato 9 novembre 2020 e viene presentato undici mesi dopo, completata la fase dei collaudi, quando siamo pronti per partire». La società Seam è stata affiancata, in questa fase, dalla società di impianti a fune Ista: «La gestione di un impianto di risalita è per noi una esperienza completamente nuova, anche se già abbiamo un'attività nel trasporto pubblico locale conferma D'Agostini abbiamo avuto il grande vantaggio di poter contare su persone che ci hanno dato una mano, in un'ottima capacità di fare squadra, con gli impiantisti e i tecnici, per acquisire in pochissimo tempo una serie di conoscenze e competenze, che derivano soprattutto dall'esperienza». Il parroco don Ivano Brambilla, nel benedire l'impianto e le persone che vi lavorano, ha detto: «Mi sento in imbarazzo, a benedire una struttura in un posto del genere: è evidente che è già stata benedetta dal Signore. La benedizione non è né un atto di superstizione, né una richiesta di fortuna, ma è rendersi conto di quanto ci è stato dato. Quando la bellezza del creato da Dio e l'intelligenza degli uomini si incontrano, l'esito diventa interessantissimo. Ringraziamo il Signore di vivere in questo posto e di avere uomini intelligenti, che sono in grado di fare opere, che aiutano questo mondo a vivere sempre meglio».

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA