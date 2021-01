CHIOGGIA

Due fotografie. Lei e papà felici al mare. Lei e papà felici a festeggiare Capodanno. In mezzo, un incubo che più nero non si può, chiamato Coronavirus. Rivelato in un post che in poche ore è diventato virale, collezionando migliaia di like e centinaia di condivisioni. «L'ho scritto di getto, ma volevo trasparissero l'ansia, il terrore, lo spaesamento che c'erano in famiglia», confida la padovana Valeria Boscolo Chielon, che ripercorre il calvario di papà Giuseppe, classe 1944 («è una persona agée ma sempre stata in perfetta forma»), di Chioggia, rimasto ricoverato per Covid ventuno giorni all'ospedale di Venezia. «Vi spiego cos'è il Covid, quello brutto», esordisce Valeria Boscolo. Giorno 1: «tampone positivo». Giorno 3: «papà come va? Niente di che sembra un'influenza». Giorno 5: «ho la tosse e la febbre ma poca roba...». Il settimo giorno l'interlocutore cambia: «mamma come va? Il papà respira male, ha la febbre altissima». I Boscolo Chielon chiamano immediatamente l'ambulanza. In Pronto soccorso sono un susseguirsi di esami e radiografie, fino alla diagnosi: focolaio di polmonite. Dodici ore dopo la tac rileva grave polmonite bilaterale. Giorno 8: «signora, lo ricoveriamo. Ok, ok, ma dove? Non sappiamo, dove troviamo posto». Giorno 9: «non risponde alle cure. Lo spostiamo in terapia intensiva. La situazione è critica». E a questo punto il tempo si ferma. «Le ore sono giorni, i giorni si confondono. Non puoi far nulla: non puoi vederlo - ricorda Valeria -, non puoi assisterlo. Ma non ha nemmeno un pigiama... Non serve qua». A casa si ha una grande sete di informazioni. «E allora ti attacchi al telefono, non rispondono, è occupato, l'infermiere non è autorizzato. E quando riesci a parlare con un medico ha poco tempo da dedicarti. Trovi quello empatico, quello rude, la dottoressa indisponente, quella sfinita perché è stata una gran brutta giornata. Ma sta morendo? Signora mettiamola così: noi respiriamo aria con il 21% di ossigeno, suo padre necessita di una miscela al 90%. Non serve una laurea in medicina per capire che c'è poco dopo il 90». La speranza si aggrappa al tono di voce con cui rispondono, dall'altra parte del filo. «Allora analizzi ogni singola parola, ogni pausa. Ad un certo punto il concetto di stabile diventa una buona notizia. Sembra un film, il cervello non elabora bene. Sarebbe bene che si preparasse... Cioè è un'eventualità... Lo vedo attraverso una finestrella: il casco è un oggetto pazzesco. Tende a salire, lo devono stringere alla base del collo. Addormentatelo per carità! No, finchè non gli prende una crisi di panico da claustrofobia abbiamo bisogno che sia il più collaborativo possibile».

GIORNI DI ANGOSCIA

Valeria ripercorre i giorni, che non trascorrono mai. Le condizioni, critiche ma stabili. E poi la telefonata. Quella chiamata. «Dal cellulare di mio padre. Non voglio rispondere perché non riesco a farmi dire che è morto. E invece è lui: mi hanno tolto per 5 minuti il casco, va un po' meglio, dice. Il miracolo comincia: riducono progressivamente l'ossigeno. Siamo positivi, mio padre piano piano recupera. È stato un viaggio all'inferno, ma con ritorno». Non è suo costume, quasi si schernisce Valeria, usare i social per «le cose íntimamente importanti per me. Questa volta però sì perché voglio qualche complottista, negazionista, no-vax da prendere a mazzate. Ho un sacco di energia da scaricare». Lei e papà Giuseppe, dimesso a fine anno, sono finalmente sul divano di casa. Insieme, a stringersi e a sorridere. Ecco il selfie della rinascita.

Federica Cappellato

