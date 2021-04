Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Andrea Pasqualotto, è nato nel 1981 ed è cresciuto a Lentiai dove ha iniziato sin da piccolo a frequentare le montagne. La passione per la natura lo ha portato prima a laurearsi in Scienze ambientali a Venezia e poi a conseguire le abilitazioni come Guida ambientale escursionistica e come Accompagnatore turistico, «perché credo -dice - che il turismo abbia bisogno di professionalità serie e non di improvvisazione». Kailas, il tour...