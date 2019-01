CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Un senso dietro ai cambi di senso: tutto secondo un Piano. La rivoluzione dei sensi unici, infatti, è in gran parte la messa in atto di quanto è stato previsto con le modifiche varate dall'Amministrazione Bergamin nel novembre 2016 al Piano del traffico approvato nel 2013 sotto la Giunta Piva. Ma i cambiamenti a macchia di leopardo, fra quelli già avviati e quelli annunciati, stanno sollevando un coro di reazioni negative, in particolare sulla sperimentazione già approvata dalla Giunta per San Pio X, al quale è la Lega...