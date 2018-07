CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO Legambiente Rovigo si schiera in maniera decisa contro la riapertura di corso del Popolo, annunciata nei giorni scorsi dall'assessore Luigi Paulon, tutti i giorni fino alle 21 con la sola esclusione della domenica, quando la strada rimane chiusa alle auto.ADDIO PEDONILa principale arteria cittadina ha conosciuto in tempi recenti alterne fortune e vicissitudini, con molteplici idee differenti sull'utilizzo. Prima la chiusura, poi l'apertura come Ztl in determinati orari, poi il cambiamento dei varchi, il problema dello...