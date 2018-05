CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO «La rotatoria di viale Porta Adige dove si innesta via Lina Merlin, di fronte al parco Langer, sarà oggetto di interventi per garantire una maggiore sicurezza». A sottolinearlo è l'assessore alla Mobilità di Palazzo Nodari Luigi Paulon. «Quello che ha sottolineato l'amico Renato Borgato all'indomani del grave incidente che si è verificato spiega Paulon - è già alla nostra attenzione: ci saranno delle modifiche da fare in tempi brevi che permetteranno di far sì che la velocità delle macchine vanga rallentata. Alcune...