VIABILITÀ ROVIGO Ieri, alle 13.30, è scattata la nuova circolazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO Ieri, alle 13.30, è scattata la nuova circolazione del traffico da e per la stazione dei treni di Rovigo. Dopo il caos di un paio di settimane fa, una modifica basata sul cantiere di Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione del nuovo binario e dall'esigenza di mantenere il tragitto originario per gli autobus del trasporto locale, il sindaco Massimo Bergamin ha ordinato una nuova modifica che ha portato in ogni caso un'altra giornata di scompiglio nelle ore di punta, nonché a uno spreco di soldi per Busitalia e il...