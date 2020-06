VIABILITÀ

PORTOGRUARO Se il buongiorno si vede dal mattino mai come ora le code tanto odiate in autostrada danno ora un segnale positivo. Già, perchè se fino a qualche mese fa si era terrorizzati nell'incappare in qualche coda sulla A4, ora l'effetto fa ben sperare. Insomma, le code che ieri hanno reso impraticabile l'autostrada del Nordest sono il sinonimo di una ripresa dal coronavirus. Lunghe code di tir e traffico intenso sono state registrate dind alle prime ore di ieri mattina lungo l'autostrada A4 fra Trieste e Venezia. Interessato soprattutto il tratto compreso tra Palmanova, all'altezza dell'intersezione con l'autostrada A23 Udine-Tarvisio, e San Stino di Livenza in direzione Ovest, verso Venezia. Le cause sono da ricercare nella riapertura del confine interno tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, che ha rimesso in moto anche il traffico delle automobili private ma anche la ripresa del traffico commerciale dall'Est Europa dopo che in Slovenia i camion e autoarticolati erano rimasti bloccati per il ponte italiano del 2 giugno. La ripresa del traffico commerciale, sommata a quello privato, unita ai cantieri aperti per i lavori della terza corsia dell'autostrada A4 hanno mandato in tilt la viabilità. In quel tratto sono ancora attivi i cantieri per la realizzazione della terza corsia, anche se la maggior parte dei quali è in fase conclusiva. Proprio le deviazioni attivate in questi giorni per consentire di ultimare gli interventi, stesa dell'asfalto drenante compresa, hanno inevitabilmente reso meno scorrevole il traffico. Così tra Redipuglia e San Stino una coda di mezzi pesanti ha interessato l'importante arteria che collega Veneto e Friuli Venezia Giulia fino a sera inoltrata. Per la concessionaria Autovie Venete, che consegnerà le autostrade del Nordest per i prossimi mesi alla Newco Alto Adriatico delle due Regioni, si è trattato di un super impegno. In campo infatti, a fianco della Polizia autostradale, sono arrivati anche gli Ausiliari che hanno cercato di aiutare gli utenti con informazioni e deviazioni. Non è mancato il classico incidente in autostrada. Un camionista è rimasto incastrato nella cabina di guida nel tamponamento fra tre Tir. L'incidente è accaduto verso le 13.45 nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino, in direzione di Venezia. Due i camionisti feriti con traumi alle gambe, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Marco Corazza

