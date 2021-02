IL TRACCIATO

LONGARONE Correrà lungo la riva destra del fiume Piave la tangenziale olimpica di Longarone. La decisione è stata presa ieri mattina a Longarone. Presenti all'incontro la Regione del Veneto, con i suoi tecnici, il sindaco di Longarone e presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, Anas con i suoi progettisti e il soggetto attuatore di Vaia. L'idea, infatti, è di rendere compatibile la nuova viabilità con gli interventi di sistemazione legati alla tempesta del 2018, sfruttando in alcuni tratti i terrapieni che costeggiano il fiume. «E' stato un incontro proficuo - ha fatto sapere la Regione - perché ha definito il tracciato della variante, sulla base delle analisi effettuate e in congruenza con il progetto di regimazione idraulica del Piave, finanziato all'interno dei fondi».La nuova variante sarà lunga circa 11 chilometri, accorciando l'attuale tracciato di 3 o 4 chilometri. Larghezza stradale di 10,50 metri e una corsia per ogni senso di marcia. Partirà dall'uscita dell'A27 di Pian di Vedoia e passerà vicino alla fiera, poi arriverà all'abitato di Castellavazzo, che verrà attraversato da una galleria (un chilometro e mezzo di lunghezza) per innestarsi, infine, nel tunnel esistente di Termine di Cadore.

PROSSIMO PASSO

Obiettivo: un progetto definitivo entro l'estate. «L'incontro di oggi - ha spiegato il sindaco di Longarone e presidente della Provincia, Roberto Padrin - è servito per definire il corridoio del tracciato. È stato molto proficuo, perché ci ha permesso di fare un passo avanti decisivo. La collaborazione con Anas e la Regione sta consentendo un'operatività rapida ed efficace, tanto che entro l'estate sarà pronto il progetto definitivo. Un progetto che sarà rispettoso dell'ambiente e anche del piano di sistemazione idraulica del Piave, inserito nei lavori post-Vaia».

ASSETTO COMPLESSIVO

«Il prossimo passo, tra un mese - prosegue Padrin - quando ci ritroveremo per definire ulteriori dettagli dell'assetto complessivo. La variante rappresenta un intervento strategico non solo per Longarone, ma per la viabilità di un'asse importantissimo della nostra provincia. Ringrazio l'ingegner Antonio Scalamandrè, responsabile della progettazione Anas, e la Regione Veneto che sta coordinando l'intervento con Comune e Provincia».

I TEMPI

Le previsioni sul calendario di realizzazione rimangono il nodo più delicato dell'intero piano. Al momento c'è un'unica certezza: nessuno può permettersi che i tempi si allunghino come per le quattro varianti dei Mondiali che dovevano essere pronte per la scorsa settimana e che invece saranno pronte «soltanto per la fine del 2022 o inizio 2023» per usare le parole del commissario, e numero uno di Anas, Claudio Andrea Gemme. Per le quattro varianti manca ancora la gara europea, poi bisognerà attendere il tempo dei ricorsi. E solo a quel punto ci si augura arriveranno le ruspe (quelle che dovevano completare i lavori per i Mondiali iniziati lunedì). Nel frattempo, perché la tangenziale di Longarone sia pronta per l'appuntamento a cinque cerchi, dovranno arrivare le ruspe per realizzarla. Sarà una sfida.

CORTINA

L'altra opera inclusa nel piano per le olimpiadi è la variante di Cortina: oggi in municipio è previsto un incontro per verificare i progressi della progettazione. «Non intendiamo sprecare questa opportunità, frutto di una sinergia incredibile ed espressione di coesione del territorio Veneto» ha messo in chiaro, ieri, il presidente della regione Luca Zaia.

Andrea Zambenedetti

© riproduzione riservata

