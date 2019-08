CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀBELLUNO Passa quasi indolore il primo giorno di chiusura del ponte di Santa Caterina a Ponte nelle Alpi. La bretella della A27, alternativa al passaggio sul Piave, non offre spunti di criticità, nemmeno nelle ore di punta. Lo stesso dicasi per via Vittorio Veneto a Belluno, indicato come il possibile punto nero della viabilità alternativa. Merito anche del fatto che molte aziende dell'area industriale di Longarone sono ancora chiuse, alleggerendo così il carico legato ai pendolari. Lo stesso dicasi per il trasporto scolastico,...