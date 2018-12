CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀBELLUNO Oltre 18,5 milioni di euro. Sono i soldi che servono per mettere in sicurezza 97 ponti sparsi nel bellunese. Si parla di interventi strutturali su elementi storici. In più, quindi, rispetto ai finanziamenti necessari per riparare ai danni devastanti causati dal maltempo. Il conto complessivo si staglia in calce alle tabelle che la Provincia di Belluno ha inviato al ministero delle Infrastrutture in risposta alla richiesta di monitoraggio delle opere stradali arrivata dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. IN POLE...