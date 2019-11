CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀBELLUNO In vista dei Mondiali di sci 2021 di Cortina, l'Anas ha cantierato opere per oltre 24 milioni di euro con l'obiettivo di migliorare la viabilità sulla 51 di Alemagna e la statale 52 Carnica. Ma all'appello mancano ancora i veri snodi di snellimento del traffico, ovvero le quattro varianti: Tai di Cadore, Valle, San Vito e Cortina d'Ampezzo che comporteranno un investimento di altri 123 milioni di euro. I progetti sono ancora in fase di valutazione ambientale (commissione Via). Ancora in attesa di partire anche le due opere...