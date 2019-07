Via Nuova di Corva e viale Treviso L'estate porterà altri due cantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIPORDENONE Giusto il tempo per respirare, poi si ripartirà senza soluzione di continuità sulla strada dei cantieri. E stavolta toccherà a viale Treviso e via Nuova di Corva, due arterie di accesso alla città direttamente collegate alla viabilità autostradale. In poche parole, i primi biglietti da visita (con viale Grigoletti e via Udine) di Pordenone. LA PROMESSA«Si tratta di due opere - ha detto il sindaco Alessandro Ciriani - che al momento non sono state cantierate solamente per ragioni di opportunità, perché non si...