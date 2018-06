Via Monterale e via del Traverso novanta giorni per la nuova rotonda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA ROTATORIAPORDENONE Novanta giorni di lavoro previsti per il secondo dei grandi cantieri in partenza lunedì 18 giugno, quello per la realizzazione della rotatoria all'intersezione fra via Montereale e via del Traverso. Tempi, naturalmente, che fanno affidamento sulle belle giornate estive, e che potrebbero protrarsi nel caso si accumulassero diverse giornate di pioggia. Si tratta di un'opera del valore di 435mila euro, dei quali 217mila provenienti da un bando regionale, tassello iniziale della rinnovata viabilità a supporto del nuovo...