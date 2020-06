Fa storia a sé, tra gli impegni e le battaglie di Fiab Belluno per rendere sicure le strade ai ciclisti, la strettoia di Villa Buzzati. Per quel tratto, che da via Montegrappa porta verso Visome, la Federazione ha aperto da anni un confronto con l'Amministrazione, mobilitandosi anche con sit in e cartelli, perchè si assumano decisioni definitive. Oggi come oggi, infatti, per un ciclista è una roulette russa passare per quei pochi metri di strada stretti tra la chiesetta del complesso di Villa Buzzati da un lato e una casa dall'altro. Le auto sfrecchiano veloci e il traffico, nonostante il traforo di Col Cavalier, è abbastanza sostenuto. Fiab aveva proposto di rendere a senso unico il pezzo, davvero pochi metri, ma fino a poco tempo fa la strada era provinciale e il Comune aveva le mani legate. Oggi la competenza è passata a Palazzo Rosso perciò non ci sono davvero più scuse. «Adesso è solo una decisione politica, legata alla volontà o meno di intervenire spiega, ancora, Trevisan -. Secondo noi potrebbe essere risolutivo mettere il limite di 30 chilometri all'ora». Per farlo però non è sufficiente posizionare la segnaletica appropriata, ma servirebbe realizzare dissuasori e passaggi pedonali rialzati per indurre davvero le auto a rallentare. Anche su questo fronte proseguirà il dialogo con l'amministrazione, iniziato con il precedente assessore all'ambiente Stefania Ganz.

