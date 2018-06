Via libera della Giunta al progetto di Leroy Merlin in corso Australia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

URBANISTICAPADOVA Via libera della giunta al nuovo punto vendita di Leroy Merlin che verrà realizzato all'ex Foro boario di corso Australia. Il provvedimento lunedì prossimo sbarcherà anche in consiglio comunale. Nello specifico, ieri la giunta ha approvato due delibere. La prima riguarda la nuova viabilità a supporto del punto vendita. Nel dispositivo, di fatto, si cassano le 9 osservazioni presentate al progetto. Osservazioni che chiedevano, tra le altre cose, di tutelare via Peano, di garantire il vincolo architettonico del cimitero...