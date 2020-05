Respiro di sollievo per la trentina di restauratori di Venezia e i 120 colleghi che operano in provincia; dopo il problema dei codici Ateco che di fatto obbligava gli artigiani restauratori a restare ancorati al lockdown, e quindi chiusi, il governo con una nota in merito alla Fase 2, pubblicata il 2 maggio, ha sbloccato la situazione. Hanno perciò ripreso l'attività laboratori e cantieri di restauro, visto che sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d'arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi e beni archeologici. Tali attività aveva precisato la nota governativa, per la quale si è speso particolarmente il sottosegretario veneziano Pier Paolo Baretta - non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici ma alle attività sbloccate dal Decreto del 26 aprile scorso. In più sono consentiti il restauro dei beni mobili, quali quadri e mobilio, sbloccando quindi non solo la cantieristica edile di restauro, ma anche tutte le botteghe e i laboratori. «Prendiamo felicemente atto di questa precisazione che ha messo ordine in una situazione paradossale - commenta il segretario di Confartigianato Venezia Gianni De Checchi . Sommata all'ordinanza della Regione, la nota di fatto conferma lo sblocco anche per i nostri restauratori del centro storico, maestranze indispensabili in una città ricca d'arte come Venezia». «Nella nostra provincia puntualizza il presidente della Federazione Artistica della Confartigianato Metropolitana, Claudio Dozzo - il patrimonio artistico, storico, museale ed architettonico è notevole, basti pensare a Venezia o alle ville della Riviera del Brenta, e lo sblocco arrivato è un fondamentale aiuto per questo comparto di professionisti del restauro dei beni culturali».

