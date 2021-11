Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIA LIBERABELLUNO Arrivano i sostegni economici, pari a oltre 3 milioni di euro, ai maestri di sci per i disagi derivati dalla mancata apertura degli impianti della passata stagione turistica. Una buona notizia, arrivata insieme alla prima neve che ha imbiancato le prealpi e le Dolomiti.SODDISFAZIONELo ha comunicato il Direttivo del Collegio dei Maestri del Veneto: «Il provvedimento a sostegno dei maestri e delle scuole di sci, per la...