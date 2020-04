BARCHE LIBERATE

VENEZIA Contrordine, compagni. Ci si potrà muovere in barca, ma solo per comprovato stato di necessità così come già accade in terraferma e in tutto il resto del Paese con le automobili.

Lo ha annunciato con un certo orgoglio il sindaco Luigi Brugnaro (Adesso vi dico una norìtizia bomba) sventolando la lettera del prefetto Vittorio Zappalorto, spiegando come dal Viminale abbiano applicato il principio di equiparazione tra automobile e barca, nel caso della laguna di Venezia.

«Attenzione, però - ha avvertito - non si potrà andare a pescare né in Bacan, per il momento. Ma è già qualcosa. E ora godetevi pure la barca ma non fate moto ondoso».

LA LETTERA

La risposta non lascia spazio a dubbi, tanto che il prefetto Zappalorto, nel sottolineare più volte che gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ed emergenze, ha sottolineato come non sia necessaria alcuna interpretazione estensiva delle norme in vigore.

Ciò che vale per i mezzi privati di trasporto sulla terraferma (auto, moto, bicicletta) è applicabile anche ai mezzi privati di trasporto sull'acqua quali sono le piccole imbarcazioni da diporto - si legge - l'uso delle piccole imbarcazioni da diporto può concorrere a evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici e quindi a favorire le misure di contenimento volute dal Governo.

Confermato l'obbligo di avere con sé il modello aggiornato per l'autocertificazione in cui bisognerà specificare il motivo dell'uscita. Nella lettera firmata dal prefetto Zappalorto si sottolinea come anche per le imbarcazioni debba essere rispettato l'obbligo di mascherine e guanti monouso, oltre il distanziamento sociale, a meno che non si tratti di conviventi. Restano in vigore, in ogni caso, tutte le limitazioni sul traffico acqueo previsti dai Regolamenti comunali.

APPELLO IN PARTE ACCOLTO

L'appello del sindaco al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha avuto un qualche seguito, anche se non è quello auspicato dalle associazioni dei diportisti, dell'Assonautica (che ha comunque fatto arrivare al premier Conte la richiesta) e dei pescatori vagantivi. Anzi, questo non è affatto un mea libera tutti, ma la possibilità di utilizzare la barca per motivi di una certa urgenza e non per fare diporto, quindi il giretto, o pescare in laguna. Quindi, il 90 per cento delle persone che hanno una barca resteranno a bocca asciutta, anche perché non si potrà usare la barca per andare a fare la spesa al Lido o a Murano, ad esempio, ma si potrà andare se necessario fino all'ospedale o muoversi per motivi di lavoro. E questo potrebbe essere un toccasana per i residenti nelle isole.

LA SPECIFICITÀ

Soddisfatto, sia pure parzialmente, per il risultato ottenuto, il sindaco Luigi Brugnaro.

«Ringrazio il Signor Prefetto per la rapidità della risposta - commenta Brugnaro - Si tratta di un tema vitale per una città come Venezia che vive sull'acqua, unica al mondo. Ringrazio per la sensibilità anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, con cui c'è stata una cordiale telefonata subito dopo la mia richiesta di chiarezza all'Esecutivo. È importante che la politica nazionale, soprattutto in queste settimane difficili, si accorga della specificità di Venezia.

Restano al momento fuori oltre che le attività da diporto, anche le barche a remi. Non resterà che attendere il decreto del 4 maggio per sapere se le famiglie veneziane potranno cominciare ad uscire in tutta sicurezza con le loro barche.

Michele Fullin

