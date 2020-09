LAVORI

UDINE Via le ultime transenne: Mercatovecchio è stata restituita alla città in tutto il suo splendore, dopo oltre un anno di lavori. Nonostante gli ultimi annunci parlassero di una conclusione per il 31 ottobre, infatti, ieri mattina è stato smantellato l'ultimo pezzo di cantiere e ora la strada centrale è completamente percorribile, per pedoni e bici. «Una giornata memorabile, dopo anche tante critiche, purtroppo ha commentato il vicesindaco Loris Michelini -. Abbiamo seguito giorno per giorno tutte le insidie che l'intervento ha comportato: è la via più vecchia e più bella della città e meritava un'attenzione particolare. Credo siamo tutti soddisfatti che finalmente siamo riusciti a terminarla, ma vorrei che si sapesse anche tutto il lavoro che è stato fatto: i sottoservizi, gli imprevisti incontrati, gli interventi che abbiamo chiesto perché possa ospitare manifestazioni, lavori fatti a vantaggio della città intera. Ringrazio le ditte e tutti quelli che hanno contribuito. Udine ha finalmente una via degna del suo prestigio». Contento anche il sindaco Pietro Fontanini: «Abbiamo rivisto e migliorato il progetto che ci avevano lasciato i predecessori ha detto -, e tutti dicono che è stato fatto un ottimo lavoro. Ringrazio la ditta che ha lavorato molto bene. Ora la via è rinnovata nel suo aspetto, ma è sempre la via del commercio, degli incontri, la più importante della città». «Siamo stati chiusi quasi 15 mesi, è stato difficilissimo. Ora finalmente è tornata al suo splendore ha aggiunto Gianni Croatto, presidente dell'associazione Amici di via Mercatovecchio -, anzi, migliorata. Adesso è importante costruire qualcosa di buono, servono manifestazioni, su cui noi vogliamo investire con l'aiuto dell'amministrazione: ci vorrebbero tanti piccoli eventi, anche brevi, così da richiamare le persone e lasciarle poi libere anche di frequentare i negozi. E poi l'arredo: almeno qualche bella panchina e dei portabiciclette, che sono fondamentali. La pedonalizzazione? Io sono dell'opinione che la via doveva essere aperta o chiusa, la ztl non accontentava nessuno».

Per celebrare l'evento, oggi alle 18.30 lungo la via passerà la banda di Lavariano, ma il sindaco ha annunciato che la vera inaugurazione verrà fatta più avanti, quando si potrà organizzare un evento più partecipativo: l'amministrazione sta pensando ad una sfilata. «Avevamo fatto un concorso ha spiegato Fontanini -, purtroppo su 5 progetti nessuno è stata accolto dalla commissione. Quindi ora vedremo, perché già alcuni commercianti, in particolare quelli della ristorazione, hanno intenzione di presentarci qualche proposta: le esamineremo e, se sono meritevoli, potremo dare il via. Già adesso comunque li ringrazio perché hanno posizionato sedie, tavoli e gazebi di qualità e hanno dato un contributo per il miglioramento della strada».

