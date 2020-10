Le tende della Protezione civile, installate fuori dai reparti di Pronto soccorso di tutta la provincia, sono pronte al pensionamento. Saranno sostituite a breve da delle tensostrutture più confortevoli e soprattutto più adatte ad ospitare i pazienti in attesa del triage anti-Covid durante l'autunno e l'inverno. L'AsFo ha infatti ordinato sette gazebo dotati di riscaldamento, scarichi, grondaie e illuminazione, da installare all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, al Distretto di Cordenons e al centro per i tamponi dell'ex Deposito Giordani. Di fronte al Pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone arriveranno tre tensostrutture. Serviranno a garantire ai pazienti un'attesa per il triage più confortevole e allo stesso tempo di aumentare la capacità ricettiva del reparto nella stagione fredda. Al Deposito Giordani, invece, arriverà un solo gazebo e servirà a chi raggiungerà l'hub per i tamponi a piedi e dovrà attendere il suo turno per effettuare il test diagnostico. Le ultime tre tensostrutture saranno installate di fronte al Distretto sanitario di Cordenons, in via del Makò, dove ha sede il più grande poliambulatorio della provincia.

