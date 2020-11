Una chiamata a raccolta per le tante e svariate categorie del mondo del lavoro, per far sentire la loro voce evitando tensioni in un contesto in cui le difficoltà si stanno accumulando da quando l'emergenza Covid è cominciata. Una manifestazione spontanea (e non autorizzata), partita dai social. Manifestazione pacifica Venezia 3.11, così era stato chiamato il gruppo Facebook al quale si erano iscritti in tanti. Fino a lunedì sera ancora visibile, ma poi sparito, lasciando l'organizzazione dell'evento in centro storico tra Rialto e Ca' Farsetti, allo sbaraglio. E così accanto ai lavoratori veneziani ristoratori, albergatori, commercianti, baristi, gondolieri, gestori di palestre non è mancato neppure qualche negazionista. Un gruppo di una cinquantina di persone (in totale 600 i partecipanti all'iniziativa di protesta) che nel corso della mattinata ha reso il clima incandescente. I negazionisti si sono tolti le mascherine facendole roteare in aria. Gesto condannato da tutti, dall'assessore al Commercio Costalonga, che ha ricevuto una delegazione di manifestanti, ai rappresentanti delle opposizioni. Il Comune ha quindi deciso l'attivazione, già da oggi, di un tavolo permanente per affrontare la crisi economica e sociale a Venezia.

Gasparon a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA