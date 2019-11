Via il vincolo al chiostro, la richiesta delle suore per vendere l'ex asilo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISCUSSIONEVENEZIA Via il vincolo al chiostro, che era stato destinato a ospitare i bambini, per poter vendere il palazzo. La richiesta giace in Comune da tempo ed è stata avanzata dalle suore della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Capitanio e Gerosa, rimaste all'interno dello storico Palazzo Emo-Diedo affacciato sul Canal Grande davanti alla stazione. Le religiose hanno chiesto al Comune di Venezia di tornare in possesso del chiostro interno all'immobile, esteso su una superficie di 834 metri quadri e attualmente in...