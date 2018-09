Via Friburgo, non si farà lo svincolo delle polemiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÁPADOVA Arco di Giano, per andare incontro alle richieste dei residenti di San Lazzaro e per alleggerire il traffico su via Venezia, il Comune modifica il progetto originale. Ad annunciarlo è stato l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi. «Quando abbiamo preso in mano il progetto ha spiegato ieri l'assessore ci siamo posti un obiettivo: correggere il progetto della giunta Bitonci che rischiava di caricare ulteriore il traffico sull'asse di via Venezia e sul fagiolo della Stanga. Non solo. Il rischio era anche quello di...