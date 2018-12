Via dei Mille, appello a... Babbo Natale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non sapendo più a chi rivolgersi, il comitato civico Vivi Mardimago, ha deciso di appellarsi ironicamente a Babbo Natale, chiedendo di trovare sotto l'albero tutte le richieste vanamente fatte negli anni al Comune di Rovigo. «So che sono ancora piccolo, visto che vado per i cinque anni (il comitato è infatti sorto nel 2014, ndr) e non sono un bambino vero, ma almeno un regalo lo vorrei anch'io, come tutti i bambini - scrive Giuliano Bernardinello - Mi piacerebbe tanto che non ci fosse più traffico pesante su viale dei Mille, si riducesse...