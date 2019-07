Via da San Marco una crociera su tre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAVIMESTRE «Solo uno sconsiderato può pensare che sia possibile continuare a non fare nulla, ignorare i due incidenti che ci sono stati nel giro di un mese e non rendersi conto che dal 2012, l'anno del decreto Clini-Passera, la sensibilità generale e completamente cambiata». Pino Musolino, presidente dell'Autorità di sistema del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) digerisce a fatica la prospettiva di portare le navi da crociera alle banchine dei terminal commerciali ma, «appunto, è cambiato il mondo, e se per otto anni nessuno si è...