Via Boeri, per Inps e Inail arrivano due commissari

IL CASOROMA Dopo quasi dieci anni si innesta la retromarcia e Inps e Inail torneranno ad avere non solo un presidente ma anche quattro consiglieri di amministrazione. Cambia la governance e, soprattutto, va a casa Tito Boeri. L'attuale presidente dell'Inps è stato sempre un osso duro per i governi. Anche perché l'economista, «forte dei dati», ha spesso contestato le riforme proposte e poi approvate, compresa quella che riscrive - seppur in parte - la legge Fornero. IL BLITZIn vista della stesura dei decreti, o del decreto, che dovrà...