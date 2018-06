Via Baruchello, residenti mobilitati in difesa del verde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

URBANISTICAROVIGO «Giù le mani dal parco di via Baruchello. Il supermercato non può sorgere in quel punto». A far sentire la loro voce sulla spinosa vicenda del supermercato che chiede di aprire i battenti alle porte di Rovigo, i gruppi consiliari del Comune di Rovigo e le associazioni promotori della petizione e della serata informativa Giù le mani dalla città, sul piede di guerra nei confronti della società che vanterebbe il diritto di costruire nel parco un discount. Permesso che, però, sarebbe stato negato dall'amministrazione...