Via Baruchello, guerra a park-selvaggio e cassonetti

LA PROTESTAROVIGO Non sembra conoscere pace via Leopoldo Baruchello a Rovigo, balzata agli onori delle cronache nei giorni scorsi per i problemi di una delle palazzine Ater situate all'inizio della strada, con segnalazioni di liquami e scarichi biologici provenienti da uno degli appartamenti al civico numero 1, ma anche dai problemi di parcheggio evidenziati alla fine del primo tratto della via a ridosso della pista ciclabile dal momento dell'insediamento dei primi inquilini nelle nuove palazzine, sempre costruite da Ater ma gestite...