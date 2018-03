CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIA ALLE ELEZIONIPORDENONE Quella per conquistare la guida della Regione Friuli Venezia Giulia sarà una sfida a cinque. Con la presentazione - il termine scadeva alle 12 di ieri - dei candidati e delle liste elettorali ha preso ufficialmente il via la campagna elettorale per le regionali 2018. Cinque sono stati infatti i nomi che le coalizioni e i partiti hanno presentato per la corsa che porterà al voto del prossimo 29 aprile. Si contenderanno la poltrona lasciata libera dalla neodeputata del Pd Debora Serracchiani Massimiliano Fedriga...