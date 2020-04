«Rispetto delle norme e dedizione dei dipendenti: così Casa Kolbe di Pedavena affronta l'emergenza Covid19». In una nota stampa la casa di riposo di Pedavena dice la sua verità, ma non rende noto quanti sono gli ospiti positivi anche se già da lunedì 13 sono noti i tamponi eseguiti sugli anziani. A precisa domanda risponde: «Il numero dei positivi è un dato che dà la Usl, non altri soggetti».

Nel comunicato si spiega che è partita la sanificazione al perossido di idrogeno di parte della struttura per anziani e che c'è un «costante il dialogo con la Usl 1 in questi mesi difficili. Spiega che c'è stata «l'applicazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. Nessun familiare degli anziani accolti o visitatore ha più avuto accesso alla struttura se non per singoli casi, con l'accordo di Casa Kolbe e adeguate misure di sicurezza».

Nella casa di riposo di Pedavena, dove il contagio è esploso solo una settimana fa. «Per 40 giorni Casa Kolbe non ha avuto evidenza di situazioni che potessero mettere in allarme-dice la nota -. Contemporaneamente, scopo preventivo, Casa Kolbe ha programmato con l' Usl 1 l'esecuzione di tamponi a tutto il personale e a tutti gli anziani. In seguito, per la presenza della sintomatologia in alcuni anziani e il loro successivo invio al Pronto Soccorso, sono emersi casi di positività al Covid 19. A questo punto Casa Kolbe si è subito attivata, in collaborazione con l'Usl 1, per effettuare i tamponi. In pochi giorni la sintomatologia compatibile con il Coronavirus si è allargata ad un più elevato numero di ospiti: Casa Kolbe li ha da subito messi in isolamento e trattati come possibili pazienti positivi al Coronavirus. Anche in considerazione del fatto che alcuni di loro erano stati in contatto con ospiti positivi in quel momento ricoverati in ospedale».

