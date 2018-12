Via alla nuova maxi-questura della terraferma all'ex Monteverdi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAVENEZIA La prima pietra, quella vera, dovrà aspettare ancora un po'. La firma del protocollo d'intesa di ieri, però, è a tutti gli effetti il La definitivo per la maxi operazione che porterà a Venezia la sua nuova questura di terraferma. Un progetto atteso per oltre 60 anni, come sottolineato ieri in prefettura dal padrone di casa, il prefetto Vittorio Zappalorto, e i suoi ospiti (e preziosi alleati su questo fronte), il capo della polizia Franco Gabrielli, il questore Danilo Gagliardi e il sindaco Luigi Brugnaro.L'OPERAZIONELa...