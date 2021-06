Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VERTICE INTERNAZIONALEVENEZIA Il G20 sgombera l'Arsenale per dieci giorni. Serve ordine e spazio, per accogliere il forum mondiale per l'economia, che vedrà radunarsi a Venezia dal 7 all'11 luglio leader, ministri delle finanze e governatori delle banche centrali, quindi le concessioni in zona verranno sospese. Il motivo è principalmente di sicurezza: servirà predisporre un cordone attorno all'area, rii e canali saranno scrupolosamente...