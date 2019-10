Via al Piano per garantire ai figli una casa vicino ai genitori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIANO CASAVENEZIA Via libera del Consiglio anche al cosiddetto Piano casa del sindaco, che consiste nella facoltà, per le famiglie che dispongono di un piccolo appezzamento di terreno vicino alla propria casa, di poter realizzare una casetta per i figli ed evitare così che questi emigrino verso la cintura urbana: Spinea, Marcon, Quarto d'Altino per lo più.Un piano che è piaciuto un po' a tutti, anche perché non si tratta di speculazione edilizia, ma di una sorta di incentivo a rimanere sul territorio senza spendere una follia di affitti o...