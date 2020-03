IL VERTICE

BELLUNO Chi non rispetta la quarantena rischierà le conseguenze previste per chi diffonde un'epidemia, insomma avrà conseguenze penali pesantissime (previste dall'articolo 452 del codice penale). Lo ha ricordato ieri il prefetto Adriana Cogode nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto a palazzo dei Rettori. Lo ricorderà anche con una circolare che sarà diffusa ai sindaci. Nel vertice di ieri era presente anche la direttrice della casa circondariale di Baldenich, Tiziana Paolini, vista la protesta dei detenuti che c'è stata in tutte le carceri. Intanto ieri sono continuati gli avvisi a baristi e gestori dei locali sul rispetto delle distanze. Ora scattano i controlli: le violazioni delle disposizioni del governo per il contenimento del contagio (ad esempio la distanza di un metro e il divieto di somministrazione al bar) possono costare anche la licenza.

I CONTROLLI

«I controlli delle disposizioni - spiega il prefetto Adriana Cogode - rientrano nel piano coordinato dei controlli delle forze di polizia che è un piano che prevede il pattugliamento ordinario dei servizi di monitoraggio delle forze di polizia. All'interno si attueranno anche quelle verifiche sull'attuazione del Dpcm, con possibili controlli mirati se perverranno segnalazioni di violazioni o se comunque il personale della polizia si accorgerà che ci sono delle violazioni. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali e le varie attività, bar eccetera, in cui il Dpcm ha previsto misure rigorose distanza personale di un metro sarà necessario attenersi ed adeguarsi. Il titolare della licenza è una persona che deve responsabilizzarsi da questo punto di vista stiamo registrando che nella nostra provincia non ci sono grossi problemi». Non ci sono infatti casi di violazioni, al momento. «Potrebbe scattare la sospensione della licenza - ricorda il prefetto - e la circolare del ministero è chiara e rigorosa anche nel fare presente la sanzione penale prevista dagli articoli 650 del codice penale, ma anche il 452 delitti colposi contro la salute pubblica per coloro che in quarantena o positivi si siano mossi».

NO TURISMO

Le persone dalle zone rosse non possono venire alle loro seconde case bellunesi, lo ha detto anche il prefetto. «Non possono allontanarsi dalla propria area - spiega - Le ipotesi di spostamento sono indicate nel modello licenziato (il modulo di autodichiarazione che circola ndr) e è stato dato anche agli operatori di polizia perché possano far dichiarare all'interessato il motivo per cui si è spostato».

I DUBBI

La Prefettura ha attivato un numero per l'emergenza Covid 19, bisogna comporre 0437/952465 «cui i cittadini potranno rivolgersi - spiegano - per informazioni attinenti all'attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, 8-13.00 e 14-20. Negli altri orari il numero 0437/952499, attivo 24 ore su 24». E la Prefettura intanto si sta organizzando per la videoconferenza per i prossimi comitati per l'ordine e la sicurezza.

Olivia Bonetti

