VENEZIA Una lettera aperta «agli operatori del turismo, ai viaggiatori dello spirito e ai pellegrini» nei giorni del coronavirus. L'hanno scritta gli incaricati ecclesiastici per il turismo delle conferenze episcopali di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, le tre regioni più colpite dal Covid-19. «Condividere il momento difficile con tutti gli operatori del comparto turistico e rivolgere a loro e alle loro famiglie un pensiero grato ed un forte incoraggiamento. Non è una categoria, bensì una filiera - continuano don Fabio Mattiuzzi, incaricato Turismo per il Veneto; don Massimo Pavanello, incaricato Turismo per la Lombardia e don Tiziano Zoli, incaricato Turismo per l'Emilia Romagna - L'impatto economico, di un flusso asciugato, mostra già i primi segni. Quanti sono impiegati in questo settore, poi, normalmente presidiano il front desk della generale accoglienza. Una posizione che li porta ad essere, insieme ad altri, soggetti a maggior rischio di contagio sanitario. Per tanti motivi, allora, siamo loro vicini». Nella loro lettera gli incaricati delle tre conferenze episcopali ricordano i «viaggiatori dello spirito, sia quelli in entrata nelle nostre regioni, sia quelli in uscita. Basti pensare - scrivono - alle città d'arte e d'arte sacra, agli antichi cammini, agli isolati monasteri». Un pensiero è rivolto anche ai pellegrini. «Santuari e luoghi santi, con modulazioni diverse, sono difficilmente raggiungibili o accessibili. La nostra preghiera - continua la lettera - è soprattutto per i malati. I primi a risentire di questo stallo». In chiusura, uno sguardo escatologico al futuro e «alla speranza, non ipotetica, che ogni quaresima (quarantena) termina con la Pasqua di Resurrezione».

