CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Vi ammazziamo se il bambino si fa male ancora». E poi, contro i compagni di scuola: «E ve le prendete pure voi e i vostri genitori se lo farete cadere ancora». Choc alle elementari Dante Alighieri di San Giorgio in Bosco martedì mattina durante l'ora di ricreazione. Due nomadi, zii di un alunno, erano fuori dal cancello della scuola quando hanno visto il piccolo cadere a terra in giardino dopo essersi scontrato, giocando, con un compagno di un paio di classi più avanti. A quel punto sono entrati come furie nel cortile dell'istituto e...