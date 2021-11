Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi e le iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne. «La vera rivoluzione culturale avverrà nel momento in cui diventeremo tutte femministe, uomini e donne insieme», dicono con una nota le donne Dem bellunesi. «Nel nostro territorio - proseguono - il fenomeno è emerso negli ultimi anni grazie al prezioso lavoro dell'associazione Belluno Donna che ha aperto una serie di sportelli...