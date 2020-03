Il Willy's Bar Veterani rinuncia alla festa di fine anno e finanzia mascherine e dispositivi di protezione individuale (dpi) per le case di riposo di Borgo Valbelluna allo scopo di combattere il coronavirus.

Come tutte le squadre amatoriali e non in cui serve un minimo di disciplina, anche la squadra di Villa di Villa da sempre adotta un sistema sanzionatorio per i ritardatari, gli smemorati, gli ammoniti senza giusto motivo, o chi perde le partitelle di allenamento. Normalmente i soldi raccolti vengono utilizzati per una festa di fine anno, dato che gli sponsor provvedono a pagare qualsiasi altro tipo di spesa. Quest'anno però nessun locale si arricchirà con questa somma perchè il gruppo sportivo zumellese ha ben pensato di concentrarsi su chi ha veramente bisogno di aiuto in questo delicato periodo. «Da queste considerazioni - afferma il direttivo del Willy's - è nata l'idea di fare una donazione alla Valbelluna Servizi srl che gestisce le case di riposo del comune di Borgo Valbelluna. Le risorse donate serviranno a comprare mascherine e dpi per i dipendenti e i residenti dei Centri Servizi in modo da provare ad impedire l'ingresso del virus in queste strutture, o quantomeno a contenerne la diffusione. Tutto il mondo sta facendo i conti con la mancanza di questi dispositivi di protezione e i gestori dei servizi assistenziali stanno rincorrendo mascherine ovunque a prezzi folli. E' sembrato quindi l'investimento più proficuo per tentare di dare una mano a chi è in prima fila in questa guerra. Nel frattempo tutti i giocatori del Willy's fanno quello che da anni fanno i nonni nelle case di riposo e cioè stare a casa, nella speranza che tutti rispettino le norme imposte dal Ministero».

Un'iniziativa lodevole che in Sinistra Piave è stata adottata anche dalla prima squadra del Lentiai, formazione militante in Terza Categoria: i giocatori hanno deciso di donare quanto raccolto con le multe nel corso della stagione all'ospedale di Feltre, sempre allo scopo di sostenere il lavoro di medici e infermieri e cercando di combattere l'emergenza coronavirus.

