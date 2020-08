Non è bastato il gesto di trasparenza avvenuto già in primavera, quando aveva fatto sapere di aver richiesto il bonus Covid da 600 euro per la sua attività di architetto. E non sono bastati nemmeno i distinguo con cui ieri ha fatto notare le differenze tra le indennità di un sindaco, e dei suoi 1800 euro al mese, e quelle di un consigliere regionale o un parlamentare. Il caso di Martina Vesnaver, che ha spiegato di aver legittimamente chiesto il bonus come strumento utile a non mettere in cassa integrazione la dipendente del suo studio, divide non solo la sua città, Spinea, ma anche il web e centinaia di utenti che in queste ore stanno commentando le sue riflessioni. Non si registrano, come avvenuto tra parlamentari e consiglieri regionali, particolari reazioni o prese di posizione tra i colleghi sindaci, che risultano quindi abbastanza solidali, ma tanti sono gli spinetensi che ieri l'hanno pesantemente contestata, in un infinito botta e risposta tra chi arrivava addirittura a chiedere dimissioni e chi invece ritiene inattaccabile la sua posizione e comprensibili le ragioni. E non la risparmiano i consiglieri di opposizione in consiglio comunale: «È pur vero che lo ha dichiarato in tempi non sospetti - scrivono dall'opposizione -. Ma le giustificazioni risultano poco fondate, in primis perché l'indennità aveva lo scopo di aiutare i professionisti che hanno realmente avuto una riduzione delle proprie entrate economiche, ed una cosa è certa: il Comune non ha mai sospeso nel periodo Covid-19 l'erogazione del suo emolumento». I consiglieri paragonano la dichiarazione fiscale di Vesnaver del 2018 (di circa 19 mila euro), quando non era ancora sindaco, con quella di quest'anno. «Ha probabilmente raddoppiato le sue entrate, motivo in più per non chiedere l'indennità. La legge è scritta male ma il gesto è inopportuno: è una questione di morale e di rispetto nei confronti di chi ha avuto realmente difficoltà» ha aggiunto Massimo De Pieri (Progetto Spinea). (M.Fus.)

