LA PASQUA DEL VESCOVO

PORDENONE «Presidi sanitari, non aerei militari». Dopo le tappe-simbolo legate al lavoro, ai volontari (ieri la Caritas), alla scuola, ai luoghi della sofferenza (l'ospedale Santa Maria degli Angeli e il Cro di Aviano), ecco la svolta ecologico-pacifista. Pasqua con sorpresa, non nell'uovo di cioccolato ma nell'omelia vescovile, pronunciata durante la messa in streaming dalla cattedrale concordiese. «Non è più possibile pensare a una vita che non tenga conto delle povertà e delle fragilità degli altri, dell'ambiente e della nostra terra da difendere e custodire, della salute delle persone che va salvaguardata e ritenuta prioritaria», sono le parole pronunciate dal pulpito da monsignor Giuseppe Pellegrini, solitario e solenne di fronte alla telecamera della struttura informatica diocesana. Il meglio però arriva subito dopo, a stretto giro, con una considerazione finora inedita nell'apostolato del presule arrivato da Verona. «Per il contenimento del contagio, giustamente, il governo ha chiesto di fermarci tutti e di bloccare le industrie, tranne quelle essenziali. Peccato ecco il carico - che siano state considerate tali anche le fabbriche di armi. Continua così l'assemblaggio degli F-35 da 150 milioni l'uno. Quanti respiratori, mascherine o posti letto si potevano realizzare con quei soldi?».

IL PASSAGGIO

Questione di scelte, politiche e non. Poi il vescovo, nelle sue riflessioni per la Pasqua blindata, si è spostato sull'enciclica Deus Caritas Est di Benedetto XVI. «Al centro della nostra fede non c'è una scelta individuale o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento e una persona, Gesù Cristo, che dona alla vita una nuova prospettiva, la direzione giusta da prendere è l'analisi proposta -. Al centro della vita di Gesù c'è la Risurrezione. La Pasqua è la festa delle feste, il giorno in cui trionfa glorioso sul male, la morte e il peccato. Diventa la festa della vita, il giorno della speranza, poiché la luce ha sconfitto le tenebre che oscurano la vita dell'umanità». Il passaggio è dunque la metafora scelta da monsignor Pellegrini per dare coraggio ai pordenonesi in questi giorni di dolore, ricollegandosi al Vangelo di Matteo. «Le donne si recano al sepolcro colme di un amore che è più forte della paura. E lì avviene qualcosa di sconvolgente, di straordinario: una luce rischiara l'oscurità del cuore sottolinea -. Non è il sepolcro vuoto che rende credibile la Risurrezione, bensì l'incontro con il figlio di Dio. Le parole dell'Angelo ce lo ricordano, invitando a cercarlo altrove, dove tutto è cominciato e dove tutto può ancora ripartire».

LA FORZA

Quindi un nuovo richiamo all'attualità dei giorni del Coronavirus e non solo. «Non possiamo trovare Cristo dove ci sono morte, egoismo e chiusura, quando ci si chiude per paura degli altri ammonisce il presule -. Al contrario, per riuscirci dobbiamo uscire da noi stessi e dalle nostre paure, per rivederlo in mezzo alle persone, dove la gente vive e opera, perché lui ha cura della vita e del bene di tutti». Da qui gli altri concetti: solidarietà, accoglienza, ascolto, generosità e pace, citando pure San Paolo e le sue lettere. «Il figlio di Dio indica monsignor Pellegrini in questo periodo di pandemia, oscurità e tenebra funestato da tante morti, è presente nel cuore di coloro che stanno vivendo momenti di dolore e forzato riposo, chiusi in casa e preoccupati della salute e della crisi sociale ed economica che dovremo affrontare nei prossimi mesi». Non solo: «Lo vedo va avanti - nei gesti d'amore di operatori sanitari, volontari e lavoratori che, in questi tempi, pur nella paura, si mettono a servizio e donano la loro vita per la salute e il bene degli altri».

LE SIRENE

Allora bisogna saper cogliere la lezione maestra. «Abbiamo vissuto una Pasqua strana, chiusi in casa, impossibilitati a uscire e a trascorrere qualche momento sereno, privi delle celebrazioni liturgiche e della vita sacramentale e comunitaria. In certe zone si sono sentite più le sirene delle ambulanze che il suono delle campane ricorda Pellegrini -. Però abbiamo anche visto sbocciare tanto bene, amore e generosità. Pasqua significa rinascita. Un altro mondo sta per dischiudersi e una nuova umanità sta davanti a noi, se saremo capaci di fare tesoro della dolorosa esperienza di questa tragedia e sapremo vivere una vita un po' più sobria, con ritmi più lenti».

IL FUTURO

Il vescovo ha un sogno: «Un umanesimo che sappia riconoscere e valorizzare la forza della spiritualità e della presenza di Dio. Possiamo fare a meno di tante cose che ci sembravano irrinunciabili, riscoprendo la gioia di stare un po' di più in famiglia, genitori e figli, nonni e nipoti. Proviamo dunque a seminare intorno a noi gioia e speranza, portando alle persone che incontriamo la forza del risorto che ha vinto la morte».

Pier Paolo Simonato

