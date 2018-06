Vertice Ue, Savona mette a punto la linea «No a Merkel-Macron, più poteri a Bce»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE POSIZIONIROMA Non farà parte della delegazione del governo che oggi affiancherà il presidente Conte al summit del Consiglio europeo. Ma il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, ha contribuito in modo sostanziale al documento che farà da base alla linea italiana nella parte che riguarda le modifiche da apportare all'architettura istituzionale della Ue. E per renderlo evidente a tutti, nonostante a Savona il consiglio dei ministri nemmeno ieri abbia conferito le deleghe che gli avrebbero consentito di avere voce ufficialmente nella...