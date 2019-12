Vertice tra Friuli e Veneto per Tagliamento e Livenza

SOTTO CONTROLLO

Situazione sotto controllo nel Veneto orientale, dove i fiumi sono stati monitorati con attenzione per tutta la giornata di ieri ma senza aspetti di grande preoccupazione. Non ha mai destato allarme il Livenza a Caorle (in zona Traghetto ci sono stati frangenti peggiori nel novembre scorso) e anche il Tagliamento è complessivamente sotto controllo. Resta però sullo sfondo la problematica del rischio idrogeologico tra Livenza e Tagliamento e ora la Regione punta decisamente sul tavolo tecnico. L'assessore del Veneto Bottacin ha chiesto al collega Scocimarro del Friuli Venezia Giulia e alla Protezione civile nazionale di trovare la soluzione definitiva per le esondazioni dei due corsi d'acqua che attraversano il Portogruarese. «Da tempo stiamo lavorando sui rischi di esondazione collegati al Livenza e al Tagliamento - spiega l'assessore Gianpaolo Bottacin - sia la Regione Veneto che il mio assessorato hanno organizzato un tavolo tecnico interregionale che è stato confrontato con il Capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, nel corso di un incontro formale che convocammo a Latisana con la sua partecipazione. Il Tavolo partirà a gennaio, sarà guidato da Borrelli o suo delegato, e comprenderà le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, l'Autorità di Bacino, e i Sindaci dei Comuni veneti e friulani interessati. Mi sono già sentito ripetutamente con Borrelli e con il collega del Friuli Venezia Giulia Scoccimarro, con il quale ci vedremo presto. Al tavolo stiamo lavorando da allora e sarà un vertice concreto e, spero, risolutivo». Per quanto riguarda il Livenza secondo Bottacin «il Veneto è più avanti con il progetto di bacino di laminazione di Prà dei Gai sul Livenza, ma il tavolo nasce per affrontare e risolvere la questione nella sua totalità, attraverso un Accordo formale tra Enti che definisca una strategia complessiva».

LIVELLI IN CALO

Intanto l'unico canale scolmatore del Tagliamento, il Cavrato, nel weekend è esondato a Cesarolo e nelle campagne di Terzo Bacino. Fortunatamente tra sabato e domenica le precipitazioni notturne non sono state intense, con 16 mm nel portogruarese e 30 nel sandonatese, circa 20 nella bassa pianura pordenonese. Anche i livelli del Tagliamento sono calati. Le paratoie a Villanova della Cartera, sulla roggia del Molino e Rojada, a nord di San Michele, sono ancora chiuse, ma le pompe stanno abbassando i livelli delle rogge. Livelli sostenuti ma in discesa sono stati registrati in alcuni bacini di bonifica tra San Stino e Portogruaro.

I DANNI A JESOLO

Oltre 600 mila metri cubi di sabbia spazzati via dalle mareggiate. E' il bilancio, pesantissimo, provocato dall'ondata di maltempo delle ultime settimane. Una situazione peggiorata ulteriormente dopo la mareggiata di sabato scorso, che ha flagellato ancora una volta il tratto della pineta. Nei prossimi giorni i tecnici del Comune effettueranno un sopralluogo per valutare con precisione gli effetti di quest'ultima mareggiata. «Come al solito dobbiamo aspettare che il mare si calmi spiega il sindaco Valerio Zoggia dopodiché la situazione sarà più chiara». Il Comune di Jesolo ha chiesto un incontro con i privati che hanno sottoscritto l'accordo pubblico-privato con la Regione, ai quali spetta il compito di realizzare sei nuovi pennelli mare. «Con molta probabilità ci incontreremo a gennaio conclude Zoggia ci auguriamo che i lavori possano iniziare con il nuovo anno». Pesante anche la stima a Eraclea mare: l'erosione ha fatto sparire almeno 100mila metri cubi di sabbia, danneggiando anche la diga in cemento costruita dopo l'alluvione del 1966.

Marco Corazza

ha collaborato G. Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA